Под Иваново замерзли системы холодного водоснабжения в 12 многоквартирных домах

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В нескольких многоквартирных домах города Вичуга Ивановской области из-за сильного мороза нарушено холодное водоснабжение, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы городской администрации по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи Валерий Смирнов.

"Низкая температура воздуха в последние дни, достигшая вчера днем и сегодня ночью экстремальным значений -35 и -40 градусов, привела к частичной заморозке систем холодного водоснабжения в некоторых домах, в основном, двухэтажных, на улицах Коровина, 50 лет Октября, Ленинградской, Володарского, Богдана Хмельницкого, Маевка и Покровского", - отметил Смирнов.

По его словам, без воды находятся около 70 квартир в 12 многоквартирных домах.

"Сейчас аварийные бригады отогревают с помощью тепловых пушек стояки с холодной водой. Надеемся, что до конца дня удастся обеспечить холодной водой все квартиры. Ситуация с водоснабжением находится под постоянным контролем городской администрации, все обращения рассматриваются незамедлительно", - подчеркнул замглавы города.

В свою очередь пресс-служба облправительства сообщает, что в единую дежурно-диспетчерскую службу города Иваново 9 января поступило 37 обращений в связи с перебоями с холодным водоснабжением в ряде малоэтажных домов микрорайонов Пустошь-Бор и Сортировка.