Власти Люберец до конца дня вернут тепло в замерзающие после аварии дома

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Муниципальные власти Люберец планируют до конца понедельника восстановить теплоснабжение квартир и подъездов жилых домов, которые пока не отапливаются из-за коммунальной аварии, произошедшей в период новогодних праздников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Люберецкого района.

"Надеемся, что к концу дня дадут (тепло, - ИФ), во всяком случае, мы прикладываем к этому все усилия", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что проблема с восстановлением теплоснабжения ряда квартир и подъездов связана с невозможностью доступа коммунальщиков в некоторые жилые помещения.

"Очень много людей на праздники уехало из города, квартиры закрыты, рабочие не могут попасть в эти квартиры, чтобы спустить воздух в системах отопления, чтобы горячая вода пошла", - отметили в пресс-службе.

При этом котельные Люберец в настоящий момент работают в штатном режиме, добавили в администрации.

В пресс-службе не смогли уточнить точное число квартир и подъездов, остающихся без тепла, так как "эти данные постоянно обновляются". Собеседник агентства отметил, что над урегулированием ситуации работает 12 бригад численностью 60 человек и 11 единиц техники.

В субботу 7 января в Люберцах произошел прорыв на теплотрассе, без отопления остались 22 дома, сообщение об устранении аварии появилось в тот же день.