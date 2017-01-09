Националист Бондарик второй раз получил условный срок за экстремизм

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении националиста Николая Бондарика, обвиняемого в экстремизме.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого Сергей Кравчук, суд признал Бондарика виновным в возбуждении ненависти и вражды и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Как сообщалось, Бондарик был задержан в сентябре 2015 года. По версии следствия, в ночь на 31 апреля 2015 года, находясь в квартире одного из домов по улице Академика Константинова, он "разместил в соцсети "ВКонтакте" сообщение, направленное на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства по признаку национальности".

В отношении Бондарика было возбуждено дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признакам отношения к религии). На время следствия он был заключен под стражу.

Ранее Бондарик уже привлекался к уголовной ответственности за экстремизм. В апреле 2015 года он был приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также суд запретил ему пользоваться интернетом в период испытательного срока, выступать в СМИ и участвовать в любых общественных акциях.