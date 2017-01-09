В России

В Красногорске полностью восстановили теплоснабжение после аварии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Теплоснабжение многоквартирных домов в Красногорске, нарушенное после аварии на котельной в воскресенье, восстановлено, сообщили в понедельник в министерстве ЖКХ Подмосковья.

В РоссииНовый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей КрасногорскаНовый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей КрасногорскаЧитать подробнее

Как рассказали в министерстве, работы по подключению завершены, но в отдельные квартиры тепло может поступать с интервалами. Это происходит из-за "завоздушивания" систем. Сейчас управляющие организации и местная администрация занимаются его устранением. Кроме того, управляющие компании обязаны будут сделать перерасчет за непотребленную тепловую энергию с учетом сложившихся обстоятельств.

В понедельник ГУ МЧС РФ по Московской области сообщило, что нормативное теплоснабжение в жилых домах в Красногорске, нарушенное после аварии на котельной в воскресенье, планируется вернуть к полуночи. Ранее, около 12:30 министерство ЖКХ сообщило, что без тепла в подмосковном Красногорске остаются 15 жилых домов и восстановить отопление планируют в течение двух часов. Сообщалось также, что система теплоснабжения и горячего водоснабжения в Красногорске, где из-за аварии на котельной остыли батареи в 84 многоквартирных домах, восстановлена.

В воскресенье глава Красногорского района Михаил Сапунов написал в своем инстаграме о введении режима ЧС из-за аварии на котельной Красногорского завода им. Зверева. Позже в правительстве Московской области со ссылкой на информацию регионального министерства ЖКХ опровергли введение режима ЧС в муниципалитете.

Как сообщалось, из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске в воскресенье в 10 утра 84 многоквартирных дома, в которых проживают около 12 тысяч человек, остались без тепла. Первый сбой в работе котельной произошел в субботу вечером, функционировать перестали два котла из трех, вследствие чего около 12 тыс. жителей Красногорска получали недостаточный объем теплоснабжения.

Теги: Красногорск, Московская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Минздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критикиМинздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критики
Проект предусматривает запрет продажи табака родившимся после 2015 года и запрет на курение в присутствии тех, кто против этого возражаетПодробнее
Песков пожаловался на усталость от обвинений в адрес РФ в хакерских атакахПесков пожаловался на усталость от обвинений в адрес РФ в хакерских атаках
Пресс-секретарь президента России уверен, что на смену сторонниками охоты на ведьм в США придут более трезвые специалисты, которые не ориентируются на эмоциональные припадкиПодробнее
Москалькова назвала новую колонию Дадина одной из лучшихМоскалькова назвала новую колонию Дадина одной из лучших
Омбудсмен отметила, что намерена предложить Госдуме законопроект о переводе заключенных в близкие к дому колонииПодробнее
ПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 январяПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января
Сроки доставки денег не зависят от того, получают ли пенсионеры выплаты через "Почту России" или другую организациюПодробнее
Экспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в ИркутскеЭкспертиза опровергла гибель двух человек от метанола в Иркутске
Число жертв отравления "Боярышником" по-прежнему составляет 76 человекПодробнее
Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске за праздники увеличилось до 78Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске за праздники увеличилось до 78
Новые пострадавшие от отравления во время праздников в больницы Иркутска не поступалиПодробнее
Власти Подмосковья опровергли информацию о ЧС в КрасногорскеВласти Подмосковья опровергли информацию о ЧС в Красногорске
В 30-градусные морозы жители 84 многоквартирных домов остались без отопленияПодробнее
Кремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФКремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФ
Владимир Путин также приглашал на мероприятия детей американских дипломатов, аккредитованных в РоссииПодробнее
Новый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей КрасногорскаНовый сбой работы котельной оставил без тепла 12 тыс. жителей Красногорска
Повторно была сорвана работа частной котельной в подмосковном городеПодробнее
В ночь на воскресенье в Подмосковье были зафиксированы 36-градусные морозыВ ночь на воскресенье в Подмосковье были зафиксированы 36-градусные морозы
В столице рекорд заморозков, установленный в ночь на 7 января, побит не былПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Морозы в Европе7 фото
09 января
Морозы в Европе
"Золотой глобус"10 фото
09 января
"Золотой глобус"
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критикиЭкономикаМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяСпортКриштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФАСпортПетербург заключил контракт на 2 млрд рублей на допработы по арене для "Зенита"
Сербских дипломатов предупредили о возможности захвата в США и странах ЕС
СКА победил ЦСКА в КХЛ и вернул лидерство в чемпионате
Умер заведующий консульским отделом посольства России в Афинах
Криштиану Роналду стал футболистом года по версии ФИФА
ФИФА признала наставника "Лестера" Раньери лучшим тренером 2016 года
Улицу у здания посольства РФ в Анкаре переименовали в честь посла Карлова
СМИ сообщили о назначении зятя Трампа его старшим советником
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи