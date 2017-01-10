Крещенских морозов в России не будет

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сильных крещенских морозов в России не ожидается, погода сохранится в пределах температурной нормы, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. "Начиная с 17 января на территории страны ожидается похолодание, но крещенских морозов не будет", - сказал Варакин в ходе селекторного совещания во вторник.

Он отметил, что в Москве и в большинстве районов западной части Центрального федерального округа - Смоленской, Тверской областях - температуры сохранятся в пределах -10-15 градусов. "И в целом по стране погодные условия ожидаются в пределах температурных норм", - сказал Варакин. Он отметил, что в период празднования Старого Нового года в России ожидается относительно теплая погода.

"После аномальных холодов мы ждем достаточно теплую погоду - выше нормы на 5-6 градусов", - сказал Варакин. Он добавил, что самым теплым днем будет 15 января, а в Старый Новый год температура в Москве ожидается в пределах -3-6 градусов по Цельсию.

В свою очередь, глава МЧС России Владимир Пучков поручил Росгидромету в период до празднования Крещения ежесуточно докладывать о погодной ситуации.

"Я попрошу до 19 января доводить прогноз ежесуточно. Тем более у нас два таких серьезных мероприятия по территории всей страны. И все руководители органов местного самоуправления на всех местах, все соответствующие службы должны знать прогноз погоды и заблаговременно принимать все необходимые решения", - сказал Пучков.