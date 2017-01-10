Петербургская епархия вновь потребовала передать Исаакиевский собор РПЦ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Петербургской епархии продолжают настаивать на том, чтобы Исаакииевский собор передали Церкви.

Как заявил "Интерфаксу" во вторник глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин, верующие в Исаакиевском соборе "чувствуют себя изгоями, их права ограничены".

"Нам нужно быстренько с семи до девяти отслужить, а потом пошли потоком иностранцы, экскурсии. Потом опять быстренько отслужили - все, выметайтесь, и снова экскурсии, экскурсии, экскурсии. Ну так не делается, не так должно быть устроено. Экскурсии не могут быть важнее и значимее службы", - подчеркнул представитель епархии.

При этом он не стал комментировать недавние слухи о том, что городские власти готовят решение о передаче Исаакия верующим.

Как сообщал ранее директор государственного музея "Исаакиевский собор" Николай Буров, ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений. По его словам, музей "категорически не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на то, что это очень сложно для музея, который, к слову, в прошлом году принял более 3,6 миллиона посетителей".

В сентябре 2015 года власти Петербурга приняли решение не передавать Исаакиевский собор Церкви.