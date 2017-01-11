Спикер парламента Петербурга назвал противников передачи Исаакия РПЦ "поджигателями"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Граждане, выступающие против передачи Исаакиевского собора РПЦ, являются провокаторами, заявил спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров журналистам в среду.

"Всякие призывы не выполнять закон (о передаче имущества религиозным организациям - ИФ) - это провокации, которые распространяют провокаторы. Это делают провокаторы и поджигатели войны. Закон должен быть исполнен, и мы его исполним", - подчеркнул Макаров.

По его словам, передача Исаакиевского собора церкви - это "не только пожелание сотен тысяч верующих, но и требование закона".

Макаров отметил, что в случае передачи Исаакиевский собор станется открытым для посетителей, вне зависимости от их национальности и вероисповедания.

10 января 2017 года стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.

Как сообщал директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров, в 2016 году Исаакиевский собор посетили более 3,8 млн человек.