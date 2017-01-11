Церковь пообещала развивать музейную деятельность в Исаакиевском соборе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Исаакиевский собор в Петербурге передается Церкви в соответствии с законодательством, музейная деятельность в нем будет развиваться, заявили в Московском патриархате.

"Был запрос Санкт-Петербургской митрополии о передаче Исаакиевского собора в бессрочное безвозмездное пользование, как и большинство храмов России. Собор остается в собственности государства", - сказал "Интерфакс-Религии" в среду глава Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Он подчеркнул, что обращение митрополии и решение в ответ на него было в строгом соответствии с законодательством. "Абсолютно точно мы можем сказать, что музейная деятельность в Исаакиевском соборе будет не только продолжаться, но и развиваться", - добавил иерарх.

Как сообщил журналистам во вторник вечером пресс-секретарь губернатора "северной столицы" Андрей Кибитов, Исаакиевский собор будет передан Русской церкви, но сохранит и музейную функцию в соответствии с договоренностью между губернатором Георгием Полтавченко и патриархом Кириллом.

По словам Кибитова, при передаче собора в пользование Церкви потребуется ряд сложных согласований, в том числе с министерством культуры, поскольку храм находится под охраной ЮНЕСКО и в нем хранится большое количество музейных предметов. Урегулирование этих вопросов займет длительное время.

В августе 2015 года стало известно, что Церковь просит городскую власть передать ей Исаакиевский собор. При этом ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

Инициатива Церкви о передаче Исаакиевского собора вызвала горячие споры и протесты со стороны культурной и музейной общественности. Депутаты обратились в городскую избирательную комиссию с предложением провести референдум по данному вопросу, однако им было отказано. В сентябре 2015 года власти Петербурга приняли решение не передавать Исаакиевский собор Церкви из экономических соображений, а в епархии заявили о намерении оспорить отказ Смольного в суде. Позже это попытались сделать православные активисты, однако суд отклонил их жалобу.