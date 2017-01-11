Здание Российской национальной библиотеки к сентябрю передадут РПЦ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российская национальная библиотека в Петербурге передаст Санкт-Петербургской епархии одно из своих зданий на набережной Обводного канала к 1 сентября, сообщил генеральный директор РНБ Александр Вислый на пресс-конференции в среду.

"Здание передается РПЦ. Конечно, это не такой острый вопрос, как с Исаакием, потому что это здание раньше принадлежало церкви. Но там очень ценный фонд, там хранятся личные библиотеки. Есть распоряжение правительства: передать здание в течение 5 месяцев с момента ввода в эксплуатации второй очереди (РНБ - ИФ). Если строители сроки не срывают, то к 1 сентября мы должны здание передать", - сказал Вислый. Он напомнил, что распоряжение правительства о передаче здания по закону о возвращении церковного имущества было подписано в 2015 году.

По контракту, работы по строительству второй очереди РНБ на Московском проспекте должны быть завершены 31 марта.

"31 марта мы должны получить здание. Но я не знаю ни одних строителей, кто бы уложился в срок. Будем надеяться", - сказал Вислый.

Здание на Обводном канале, 11, было построено как библиотека Духовной академии в 1880-х годах. В настоящее время в хранятся фонды РНБ.