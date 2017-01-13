Турпоток в Крым по итогам 2016 года вырос на 21%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Турпоток в Крым по итогам 2016 года вырос на 21,2% по сравнению с 2015 годом - до 5,57 млн человек, сообщает в пятницу пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

"В 2016 году Крым посетило 5 миллионов 573,5 тысячи туристов, что на 21,2% выше уровня прошлого года", - сообщили в ведомстве.

При этом на прошедшие новогодние праздники в Крым приехало 87 тысяч туристов, что вдвое больше, чем в прошлом году. "В этом году на новогодние и рождественские праздники Крым посетили 87,1 тысячи туристов, в то время как в прошлом году эта цифра составляла порядка 43 тысяч отдыхающих. Дан хороший старт новому курортному сезону", - приводит пресс-служба слова главы Минтуризма Крыма Сергея Стрельбицкого.

Между тем туроператоры считают, что в 2017 году роста турпотока в Крым уже может не быть, так как многие крымские отельеры подняли цены на предстоящий сезон до "критического уровня" и могут не выдержать конкуренции летом. "Результаты 2017 года будут зависеть от ценовой политики крымских отельеров. Пока общая картина на следующий год говорит о завышенных ожиданиях многих отельеров", - заявлял на этой неделе заместитель гендиректора, директор по продажам "НТК Интурист" Сергей Толчин.