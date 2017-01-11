Арестован обвиняемый в убийстве на станции петербургского метро

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест мужчину, обвиняемого в убийстве на станции метрополитена "Площадь Александра Невского", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Горсуда в среду.

"Обвиняемый отправлен под арест на два месяца по решению Смольнинского районного суда", - сказал собеседник.

Накануне следователи возбудили уголовное дело об убийстве после конфликта на станции метро, который окончился падением пассажира на рельсы и его гибелью. 22-летний подозреваемый был задержан в среду.

"Из материалов дела следует, что утром во вторник на платформе станции метро "Площадь Александра Невского" между 22-летним мужчиной и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого последний толкнул потерпевшего на рельсы перед приближающимся поездом. Мужчина скончался на месте происшествия", - сообщала ранее пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.