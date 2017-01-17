Следственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метро

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет начал проверку по факту гибели 80-летнего мужчины в московском метро, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте СК.

"Установлено, что вечером 16 января 2017 года на станции метро Университет Сокольнический линии Московского метрополитена с рельс извлечено тело погибшего пожилого мужчины", - сказано в нем.

Вечером в понедельник метрополитен сообщал о перебоях на красной ветке, связанных с падением пассажира на рельсы. Поезда между станциями "Саларьево" и "Спортивная" ходили с увеличенными интервалами. Позже администрация подземки отчиталась о возобновлении движения по обычному графику.