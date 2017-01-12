Домашним и сельхозживотным в России с 2018 года дадут уникальные номера

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Дорожную карту" по внедрению на территории России системы уникальных идентификационных номеров (УИН) домашних и сельскохозяйственных животных должны разработать до 15 февраля Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на распоряжение вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

"С января 2018 года российским фермерам и владельцам домашних животных придется снабжать их чипами, татуировкой или тавром с УИН. К нему в специально создаваемой федеральной государственной информационной системе (ФГИС) будет привязана информация о жизнедеятельности животного", - цитирует газета документ (копия есть у "Известий") из аппарата Дворковича.

По итогам совещания у вице-премьера в конце прошлого года выпущено поручение создать "дорожную карту" по внедрению в России системы идентификации животных. Ответственным назначен Минсельхоз совместно с Минэкономразвития и Минфином, напоминает издание.

Сообщается, что поручение А.Дворковича было дано на основе приказа Минсельхоза "Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету". Согласно документу ведомства, присвоению УИН подлежат лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики, пушные звери, пчелы и рыбы.

Исключение сделано для диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы, в том числе для природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны России.

По проекту Минсельхоза, маркировать можно будет как одно животное, так и группу, например, в случае с пчелами - всю пасеку разом. "Животному будет присвоен уникальный 15-знаковый буквенно-цифровой идентификатор. Первые два разряда - заглавные буквы RU, показывающие, что животные подвергнуты учету в России; третий разряд - цифрой, показывающий, что идет речь об индивидуальной идентификации, групповой или обоих сразу. Четвертый знак - заглавная буква: F - если животное выращивают для получения пищи или медицинской продукции; Р - для домашних питомцев", - сообщают "Известия".

Процесс маркировки пройдет в два этапа. С 1 января 2018 года приказ вступит в силу для некоторых животных (в том числе лошадей, ослов, мулов, крупного рогатого скота, оленей, верблюдов и свиньей), а с начала 2019 года - для мелкого рогатого скота (овец и коз), собак и кошек, домашней птицы, пушных зверей и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных. В проекте не указано, надо ли маркировать животных, родившихся раньше, чем приказ вступит в силу.