Главные новости
В миреТрамп признал причастность РФ к хакерским атакам в СШАВ миреКандидат на пост главы Госдепа назвал незаконным вхождение Крыма в состав РФВ РоссииРоскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"
В России

Домашним и сельхозживотным в России с 2018 года дадут уникальные номера

Животных придется снабжать их чипами, татуировкой или тавром с УИН

Домашним и сельхозживотным в России с 2018 года дадут уникальные номера
Фото: ТАСС, Виталий Невар

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Дорожную карту" по внедрению на территории России системы уникальных идентификационных номеров (УИН) домашних и сельскохозяйственных животных должны разработать до 15 февраля Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на распоряжение вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

"С января 2018 года российским фермерам и владельцам домашних животных придется снабжать их чипами, татуировкой или тавром с УИН. К нему в специально создаваемой федеральной государственной информационной системе (ФГИС) будет привязана информация о жизнедеятельности животного", - цитирует газета документ (копия есть у "Известий") из аппарата Дворковича.

По итогам совещания у вице-премьера в конце прошлого года выпущено поручение создать "дорожную карту" по внедрению в России системы идентификации животных. Ответственным назначен Минсельхоз совместно с Минэкономразвития и Минфином, напоминает издание.

Сообщается, что поручение А.Дворковича было дано на основе приказа Минсельхоза "Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету". Согласно документу ведомства, присвоению УИН подлежат лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики, пушные звери, пчелы и рыбы.

Исключение сделано для диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы, в том числе для природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны России.

По проекту Минсельхоза, маркировать можно будет как одно животное, так и группу, например, в случае с пчелами - всю пасеку разом. "Животному будет присвоен уникальный 15-знаковый буквенно-цифровой идентификатор. Первые два разряда - заглавные буквы RU, показывающие, что животные подвергнуты учету в России; третий разряд - цифрой, показывающий, что идет речь об индивидуальной идентификации, групповой или обоих сразу. Четвертый знак - заглавная буква: F - если животное выращивают для получения пищи или медицинской продукции; Р - для домашних питомцев", - сообщают "Известия".

Процесс маркировки пройдет в два этапа. С 1 января 2018 года приказ вступит в силу для некоторых животных (в том числе лошадей, ослов, мулов, крупного рогатого скота, оленей, верблюдов и свиньей), а с начала 2019 года - для мелкого рогатого скота (овец и коз), собак и кошек, домашней птицы, пушных зверей и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных. В проекте не указано, надо ли маркировать животных, родившихся раньше, чем приказ вступит в силу.

Теги: Россия, Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Кадыров сообщил об уничтожении четырех боевиков в ЧечнеКадыров сообщил об уничтожении четырех боевиков в Чечне
Еще один преступник задержан, шестому удалось сбежать, но силовики блокировали место его возможного нахожденияПодробнее
Роскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"Роскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"
Авария произошла из-за вскрытия бака "О" третьей ступени ракеты-носителя после возгорания насоса окислителяПодробнее
Полиция не дала разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦПолиция не дала разместить на Исаакиевском соборе плакаты против РПЦ
Тем не менее активисты движения "Весна" успели вывесить один баннер из несколькихПодробнее
Иркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метаноломИркутский полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метанолом
По мнению следствия, он не организовал работу коллег, которые должны были предотвратить продажу опасного для жизни людей "Боярышника"Подробнее
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на ТрампаВ Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация не соответствует действительностиПодробнее
Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металловСуд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металлов
Общая сумма материальных ценностей - около 500 млн рублейПодробнее
Экс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на ТрампаЭкс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на Трампа
По словам Ковалева, он не припомнит, когда еще так, по всем линиям, пытались скомпрометировать политикаПодробнее
Под арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублейПод арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублей
В Следственном комитете рассказали, что всего по нескольким резонансным уголовным делам арестовано имущество на 18 млрд рублейПодробнее
Исаакиевский собор передадут Русской православной церквиИсаакиевский собор передадут Русской православной церкви
В правительстве Петербурга заверяют, что храм сохранит музейную функциюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп признал причастность РФ к хакерским атакам в СШАВ миреКандидат на пост главы Госдепа назвал незаконным вхождение Крыма в состав РФВ РоссииРоскосмос назвал наиболее вероятную причину аварии грузовика "Прогресс МС-04"КультураСветлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра
Домашним и сельхозживотным в России с 2018 года дадут уникальные номера
Правительство предложило ввести возможность заменять права в МФЦ
В Тбилиси предупредили о возможных проблемах с электроэнергией в Абхазии
Для Конгресса США проведут закрытый брифинг по поводу хакерских атак
Тиллерсон выступил за вето на размораживание отношений США с Кубой
Кадыров рассказал о связи нейтрализованных в Чечне террористов с ИГИЛ
На маршруты боевого патрулирования вышли 30 установок "Тополь" и "Ярс"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи