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Двое бойцов Росгвардии погибли в ходе спецоперации в Чечне

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Один из двух погибших во время прошедшей в среду спецоперации в Чечне бойцов закрыл собой командира от огня боевика. Об этом сообщили "Интерфаксу" во временном информационном центре Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

"Стрелок рядовой Хамзат Хашумов находился рядом с командиром роты спецназа. Заметив, что боевик целится в командира, росгвардеец Хашумов бросился к нему и прикрыл собой. Военнослужащий погиб, спасая своего командира", - сообщили в центре.

По данным ведомства, в ходе операции был ранен еще один военнослужащий, старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев. Позднее от полученных ранений он скончался в больнице.

Командование Росгвардии выразило соболезнования родственникам погибших военнослужащих. "Их семьям будет оказана необходимая материальная помощь и моральная поддержка. Руководство Росгвардии представит военнослужащих к высоким государственным наградам", - сообщили в центре.

В среду в Курчалоевском районе Чеченской республики началась спецоперация против боевиков. По словам главы республики Рамзана Кадырова, присутствовавшего на месте ее проведения, в ходе спецоперации было уничтожено четверо боевиков. Еще одного члена бандгруппы удалось задержать, сказал Кадыров.

"Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться. Место его возможного нахождения полностью блокировано. С наступлением рассвета начнется активная фаза операции", - отметил Кадыров.

Глава Чечни сообщил о гибели одного из военнослужащих, принимавшего участие в ликвидации боевиков.

По словам Кадырова, раскрытая группа представляла особую опасность, некоторые из ее членов являлись близкими родственниками уничтоженного в 2006 году Исы Мускиева и других особо опасных террористов. На счету у Мускиева и его брата 102 убитых человека из населенных пунктов Курчалоевского и Шалинского районов.

Теги: Росгвардия, Чечня
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