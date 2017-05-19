Глава ФССП предложил изымать жилье у должников

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов поддерживает инициативу об изъятии жилья у должников.

"Мы поддерживаем принятие законопроекта об изъятии жилья у злостных должников, и речь не только об алиментщиках. Но в законе надо тщательно прописать порядок этого взыскания, вообще без жилья нельзя оставить людей. Никто у граждан жилье просто так отбирать не будет", - сказал Аристов журналистам в Петербурге в пятницу.

Он выразил уверенность, что в ходе общественной дискуссии по поводу законопроекта будут выработаны критерии взыскания жилья, а также даны гарантии предоставления альтернативных площадей.

"В ближайшее время законопроект вряд ли поступит в Госдуму. Насколько мне известно, разработчик, а это Министерство юстиции, собирает все мнения по поводу данной инициативы", - добавил Аристов.