Вход в Исаакиевский собор после передачи РПЦ будет свободным

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вход в Исаакиевский собор Петербурга после перехода в пользование Русской православной церкви будет свободным, при этом в соборе сохранится экскурсионная деятельность.

"Никто не взимает плату за вход в храм. Будет свободный доступ для тех, кто хочет посетить храм. Конечно, там есть и экскурсионная деятельность, она будет продолжаться", - сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции в Петербурге в четверг.

Он добавил, что музейная деятельность в соборе будет продолжена и расширена.

Со своей стороны, глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов) отметил, что Русская православная церковь не будет вводить никаких ограничений на посещение Исаакиевского собора.

"Я не знаю случаев, когда кого-то не пускали в храм в силу конфессиональных причин. Естественно, РПЦ не собирается вводить никаких ограничений. Конечно, когда будет проводиться литургия, будут вводиться ограничения, будет рекомендоваться обойти. Эти ограничения существуют в любом храме", - сказал он.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию.