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Противники передачи Исаакия РПЦ проведут акцию на ступенях собора

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Граждане, выступающие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, соберутся возле него 13 января, сообщил депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

"Мы хотим собрать расширенный оргкомитет будущей кампании в защиту Исаакиевского собора. Для этого мы хотим посоветоваться с петербуржцами, продумать будущие публичные акции", - сказал парламентарий "Интерфаксу" в среду.

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Мероприятие пройдет в формате встречи с депутатами, которая не требует предварительного согласования, подчеркнул Вишневский. В акции примут участие представители "Яблока", "Справедливой России" и "Партии роста".

"Законодательство не запрещает приносить плакаты на встречу с депутатами. Запретов на использование звукоусиливающей аппаратуры тоже нет, но мы вряд ли будем ее использовать", - добавил Вишневский.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичную просьбу Церкви, сославшись на экономические соображения. Минкульт также выступал против передачи Исаакиевского собора. "Мы считаем, что все нужно оставить как есть. С точки зрения министерства культуры сегодняшний статус Исаакиевского собора оптимальный", - говорил в 2015 году министр культуры Владимир Мединский.

Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.

Теги: Петербург, РПЦ, Исаакиевский собор
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