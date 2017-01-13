На Камчатке возбуждено дело о непропущенной к умирающему "скорой"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти молодого человека в Петропавловске-Камчатском, которого не успела спасти "скорая помощь" из-за заблокированного проезда к дому, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР края.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") по факту несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи 21-летнему жителю города Петропавловска-Камчатского, который скончался до приезда бригады "скорой помощи", - говорится в сообщении.

Следователи установили личности находившихся в легковом автомобиле лиц, мешавших проезду машины "скорой". В ближайшее время их планируется допросить и дать правовую оценку их действиям. Кроме этого будет выясняться, есть ли причинно-следственная связь между смертью молодого человека и произошедшим дорожным инцидентом, а также полнота и своевременность действий медицинского персонала, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, 10 января "скорая помощь" выехала на экстренный звонок к умирающему 21-летнему юноше. Через три минуты после звонка врачи уже были недалеко от дома, но узкий придомовой проезд перегородил другой автомобиль. На сигналы водителя "скорой" и обращение по громкой связи женщина-водитель не отреагировала. Зато вышел ее пассажир - мужчина, который начал оскорблять медработников. Бригаде "скорой" пришлось вызвать наряд ГИБДД. В результате медики прибыли на место вызова через 13 минут и констатировали смерть молодого человека.

В соцсетях накануне появилось сообщение родственников умершего молодого человека: "Обращаюсь к мужчине и женщине, которые вечером 10 января 2017 года на машине не пропускали "скорую" к дому Циолковского, 30. Хочу сообщить вам, что мальчик умер, "скорая" не успела. Требовать от вас ничего не собираемся, нашего брата это не вернет. Но! Хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы вам никогда не приходилось вызывать "скорую помощь". Бог Вам судья!".

На сайте Change.org уже появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности женщину-водителя и ее пассажира. Автор петиции Никита Ронжин из Красноярска требует назначить им реальный срок наказания, а также просит Генпрокуратуру и СКР взять на контроль расследование уголовного дела. Под петицией, размещенной в четверг вечером, уже подписались несколько тысяч человек.