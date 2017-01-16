"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" продолжает удерживать лидирующие позиции по цитируемости в ведущих зарубежных и российских СМИ среди информационных агентств, работающих в РФ. Таковы результаты исследования по итогам 2016 года, полученные на основе анализа публикаций, имеющихся в крупнейшей мировой базе международных СМИ Factiva, а также базе данных СКАН (Система комплексного анализа новостей).

"Интерфакс" стал лидером в рейтинге упоминаемости трех ведущих российских информагентств в международных СМИ, составленном на основе анализа публикаций из архива Factiva (около 33 тысяч ведущих новостных и бизнес-источников).

Согласно данным Factiva, в крупнейших международных информационных агентствах "Интерфакс" стал лидером по числу ссылок практически во всех источниках.

В новостных лентах ведущего мирового агентства Reuters на английском языке "Интерфакс" в 2016 году цитировался 1143 раза. РИА "Новости" упоминалось 861 раз, ТАСС – 555 раз.

В новостных лентах Dow Jones на английском языке, по данным Factiva, показатели агентств выглядят следующим образом: "Интерфакс" - 839 упоминаний, ТАСС – 144, РИА "Новости" – 31.

Немецкое агентство DPA (на немецком языке) в прошлом году ссылалось на "Интерфакс" 815 раз, на ТАСС - 377 раз, на РИА "Новости" - 22 раза.

Factiva свидетельствует, что на "Интерфакс" в период с 1 января по 31 декабря 2016 года ссылались: английская радиостанция BBC – 1342 раза (РИА – 701, ТАСС – 467); французское агентство France Presse (на французском языке) – 381 раз (РИА – 251, ТАСС – 247); испанское агентство EFE - 258 раз (РИА – 118, ТАСС – 48); итальянское агентство ANSA – 581 раз (ТАСС – 747, РИА – 155).

Исследование цитируемости трех ведущих информационных агентств в российских СМИ было проведено на базе СКАНа (около 23 тысяч источников).

По общему числу упоминаний в категории "Центральные и федеральные печатные СМИ России" (около 300 наиболее авторитетных газет и журналов) в первом полугодии году "Интерфакс" цитировался 14855 раз, ТАСС имел 10160 ссылок, РИА "Новости" – 6092.

В категории "Региональные печатные издания" в 19 наиболее густонаселенных российских регионах "Интерфакс" завоевал 13 первых мест: в Санкт-Петербурге, Башкортостане, Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской и Челябинской областях.

Агентство ТАСС вышло победителем в Краснодарском крае, Иркутской, Кемеровской, Саратовской и Свердловской областях, а РИА "Новости" - в Татарстане.

Подробнее см. сайт группы "Интерфакс".