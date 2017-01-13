Мизулина назвала типичными причинами синяков у детей драки и побои воспитателей

Сенатор прокомментировала необоснованное, по ее мнению, изъятие ВИЧ-инфицированных детей из приемной семьи после подозрений в жестоком обращении с ними

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Необоснованное изъятие десяти ВИЧ-инфицированных детей у московской приемной семьи и огульное обвинение родителей в побоях недопустимы, так как синяки могли появиться по многим причинам, например, от побоев воспитателей в детсаду, заявила замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

"Информация сейчас поступает очень разная. Любые выводы были бы преждевременными. Тем не менее, огульно обвинять семью и видеть единственно возможный вариант развития событий в изъятии детей нельзя!" - приводит слова Мизулиной в пятницу ее пресс-служба. По словам сенатора, "настораживает, что в очередной раз органы опеки и попечительства без установления обстоятельств произошедшего сразу начинают винить родителей".

"Причин для появления синяка у ребенка может быть великое множество. Воспитательница в детском саду могла ударить ребенка, дети могли подраться или упасть. Это и есть типичный пример бездушного, жестокого ювенального поведения! В первую очередь, жестокого по отношению к детям", - заявила Мизулина, добавив, что изъятие из семьи - "сокрушительный психологический удар и стресс для ребенка".

"Даже в этой ситуации трое детей убежали от полицейских, остальных забрали, и они, конечно же, сейчас находятся не в лучшем психологическом состоянии. Органы опеки должны действовать в наилучших интересах ребенка, а самый основной его интерес - быть в семье", - отметила сенатор.

По ее мнению, модель поведения, которую из раза в раз демонстрируют сотрудники органов опеки, "позволяет сделать единственный вывод: им наплевать на судьбы конкретных детей". "Сегодня отдали в семью, завтра также легко забрали, как игрушку. Более того, по имеющейся информации, органы опеки несколько месяцев назад проверяли эту семью, семья была признана благополучной, никаких проблем не было выявлено", - подчеркнула Мизулина.

Забрали из-за побоев отца

Ранее в пятницу замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова сообщила "Интерфаксу", что в семье, из которой временно были изъяты десять детей, выявлен факт жестокого обращения с детьми со стороны отца. 10 января сотрудники детского сада обнаружили на теле одного из ребят синяки и вызвали органы опеки.

Восемь ВИЧ-инфицированных детей были помещены в больницу, где получают необходимые лекарства, двое - в социальные учреждения. Еще двое старших детей и один кровный ребенок остались с матерью.

Барсукова рассказала, что семья приехала в Москву в 2014 году из Петербурга. В ней восемь приемных детей, четыре усыновленных и один кровный.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что у органов опеки нет претензий к лечению ВИЧ-инфицированных детей, изъятых из московской семьи. По ее словам, матери будет разрешено видеться с детьми, но омбудсмен не знает, является ли женщина также ВИЧ-инфицированной.