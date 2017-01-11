Кандидат на пост главы Госдепа назвал незаконным вхождение Крыма в состав РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Россия не имела законных прав на возвращение Крыма в свой состав, заявил в среду на слушаниях в сенате кандидат на пост главы госдепартамента Рекс Тиллерсон.

"Нет. Это был захват территории", - сказал он. По мнению Тиллерсона, США дали "слабый ответ" России на ее действия в Крыму, что побудило Москву к дальнейшей активности на востоке Украины.

Тиллерсон подчеркнул, что в тех условиях США должны были действовать более решительно, например, передавать Украине разведданные о ситуации на востоке страны и предоставлять ей оборонительное оружие. Он добавил, что минские договоренности пока что не выполнены.

Как сообщалось ранее, также в ходе своего выступления Тиллерсон заявил, что Россия добивается усиления своей роли на международной арене, однако ее политика не принимает во внимание интересы США. Кандидат на пост госсекретаря США считает, что при отстаивании своих интересов Россия не проявляет непредсказуемости.

"Нам нужен открытый и честный диалог с Россией по поводу ее амбиций, так чтобы мы знали, как планировать наш собственный (политический - ИФ) курс", - добавил он.

Тиллерсон - глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа. После введения санкций в 2014 году корпорация Тиллерсона продолжала сотрудничество с российской компанией "Роснефть". В декабре 2016 года бизнесмена стали называть в числе возможных кандидатов на должность главы американской дипломатии в будущем кабинете избранного президента Дональда Трампа. 6 декабря Трамп провел личную встречу с Тиллерсоном в нью-йоркской Трамп Тауэр.

Журнал Forbes по итогам 2015 года поместил Тиллерсона на 25-е место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира.