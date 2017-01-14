В Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в Астане

По словам источника, пока не завершены переговоры относительно сторон, которые примут участие в межсирийских переговорах, хотя глава МИД Турции заверяет в приглашении США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Переговоры о формате встречи в Астане по сирийскому конфликту продолжаются и пока нельзя делать заявления о составе ее участников, заявил журналистам в субботу источник в Москве.

"Переговоры о формате встречи в Астане не завершены, работа в самом загаре, поэтому какие-либо заявления об участниках делать неуместно", - сказал источник в связи с заявлением главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Москва и Анкара решили пригласить США на переговоры в Астане.

"Хотели бы напомнить, что гарантами подписанных соглашений о прекращении огня, которые и легли в основу встречи в Астане, являются три государства: Россия, Иран и Турция. Соответственно и подобные объявления должны быть коллективными", - сказал источник в Москве.

Ранее в субботу глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва совместно решили пригласить на переговоры в Астану представителей США. Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".

Он также утверждал, что Турция и Россия согласились, что на запланированной предварительно на 23 января межсирийской встрече в Астане должны присутствовать представители ООН.