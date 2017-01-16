Песков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в Астане

Ранее глава МИД Турции заявлял, что Москва и Анкара решили пригласить представителей команды Трампа на межсирийские переговоры

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, подтверждает ли он приглашение представителей администрации избранного президента США Дональда Трампа на встречу в Астане, ответил отрицательно.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на члена переходной команды Трампа сообщила, что Россия пригласила представителей будущей администрации на межсирийские переговоры в столице Казахстана.

Затем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва совместно решили пригласить на переговоры в Астану представителей США. Он также утверждал, что Турция и Россия согласились, что на запланированной предварительно на 23 января межсирийской встрече в Астане должны присутствовать представители ООН.

14 января источник в Москве заявил "Интерфаксу", что переговоры о формате встречи в Астане по сирийскому конфликту продолжаются и пока нельзя делать заявления о составе ее участников.

Между тем Песков напомнил, что межсирийские переговоры, которые планируется организовать в Астане, дополняют женевский процесс, при этом приглашение представителям администрации США пока не направлялось.

"Она (встреча в Астане) не подменяет собой другие форматы, такие, как женевский процесс, и об этом не нужно забывать. Это, скорее, дополняющая часть", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.