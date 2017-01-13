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Украина провела ракетные учения у границы с Крымом

Подразделения отработали аэрозольную маскировку, скрытое выдвижение в районы развертывания ПВО и передвижения на большие расстояния

Украина провела ракетные учения у границы с Крымом
Учения подразделений ПВО в Херсонской области
Фото Минобороны Украины

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Украинские войска провели ракетные учения в Херсонской области, которая находится на границе с Крымом, сообщается в пятницу на сайте Минобороны страны.

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"В Херсонской области подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки "Юг" совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия, - говорится в сообщении. - Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений: аэрозольную маскировку при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние".

Отмечается, что учения проводились как днем, так и ночью, причем военные, участвовавшие в боях в Донбассе, обменивались опытом с новобранцами.

1 декабря Киев также провел учебные ракетные стрельбы под Херсоном, при этом радиолокационные средства и система ПВО в Крыму были переведены в повышенную готовность.

Теги: Украина, Крым
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