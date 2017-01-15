Песков назвал ошибочным мнение Трампа о кибератаках России на США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Несмотря на многочисленные хакерские атаки, след которых ведет к США и другим странам, Москва не спешит обвинять в их организации правительства этих стран, заявил в интервью американскому телеканалу NBC пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Веб-сайт президента России подвергается хакерским атакам сотни и порой тысячи раз в день. Некоторые из этих хакеров атакуют этот веб-сайт с территории США, с территории Китая, Индии, европейских стран и так далее", - сказал он.

"Но это не приводит к тому, чтобы мы говорили: "мы знаем, что (президент США Барак - ИФ) Обама отдал это распоряжение, что Белый дом стоит за этими атаками". Если бы мы сказали так, вы бы назвали нас сумасшедшими", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп ошибается, говоря, что за кибертаками против США стоит Россия.

Пресс-секретарь президента РФ также назвал смешным и непрофессиональным доклад разведки США о якобы имевших место российских кибератаках. "Этот рассекреченный доклад - смешная вещь, и не более того. Прочитав его внимательно, становится понятно, что он непрофессионален. Он не содержит никаких доказательств и подтверждений, и содержит порой довольно глупые обвинения и выводы, за которыми ничего не стоит", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, считает ли он этот доклад недостойным американских разведслужб, пресс-секретарь ответил: "Да, мы считаем, что американские разведслужбы намного более профессиональны".