Песков опроверг слухи о слежке за Трампом во время его визита в Москву

Последний раз избранный президент США был в российской столице в качестве бизнесмена и не представлял угрозы безопасности РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российской разведке незачем было бы следить за Дональдом Трампом в Москве, он приезжал в качестве бизнесмена и не представлял угрозы безопасности России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такого быть не могло. Сотни и тысячи бизнесменов из разных стран мира, в том числе из США, приезжают в Москву. Если речь идет о законной деятельности - это свободная страна, они ведут дела, приезжают и уезжают, останавливаются в отелях", - сказал он в интервью NBC.

Пресс-секретарь президента добавил, что считать, что за всеми, кто приезжает в Россию, ведется слежка - значит быть заложником стереотипов. Песков отметил, что разведслужбы занимаются сбором информации о потенциальных угрозах для страны, а не компромата.

"А бизнесмен, который занимается законной деятельностью, не представляет никакой угрозы, ему здесь рады", - добавил он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у Москвы якобы есть компрометирующие сведения, собранные во время визита Трампа в Москву, который состоялся несколько лет назад. По версии журналистов, экс-сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил является автором доклада о якобы имеющемся у России "компромате" на избранного президента США. По слухам, он передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР. Сообщалось, что он делал это, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".

Кроме того, впоследствии избранный президент США в своем твиттере написал, что и в американских разведслужбах понимают, что досье, в котором утверждается, что Россия якобы собрала компромат, является фальшивкой.

Дмитрий Песков также опроверг сбор Россией компрометирующих материалов как на Трампа, так и на его бывшую соперницу Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".