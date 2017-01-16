На военном кладбище в Подмосковье началось прощание с жертвами крушения Ту-154

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154 над Черным морем началось на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

Проститься с погибшими при крушении самолета пришли родные и близкие, сослуживцы, министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководство Министерства обороны.

Сотрудники Минобороны, в том числе члены экипажа самолета, артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналисты по желанию родственников погибших будут похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище с воинскими почестями.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Ранним утром самолет Минобороны Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты Ансамбля имени Александрова.