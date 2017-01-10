В Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что крушение произошло из-за ошибки пилотирования и перегруза

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России опровергли появившуюся в СМИ версию о том, что катастрофа самолета Ту-154 в Черном море произошла из-за ошибки второго пилота.

"Все опубликованные слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи - абсолютный бред и выдумка. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу", - сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал появившиеся во вторник сообщения в ряде СМИ о том, что самолет упал в Черном море в конце декабря из-за ошибки второго пилота.

"Считаем недопустимым и аморальным пытаться голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования", - сказал генерал.

Ранее СМИ сообщили, что лайнер упал из-за перегруза и ошибки пилотирования.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря 2016 года через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.