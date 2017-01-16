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Трамп предложил разведке и СМИ принести ему извинения

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп ожидает от руководителей разведки и СМИ извинений за сообщения о якобы подготовленном Россией компромате на него.

Ранее некоторые американские СМИ написали со ссылкой на якобы полученные разведкой документы, что российская сторона собирала компрометирующие материалы на Трампа. Сам избранный президент назвал этот документы фальшивкой. В Москве также опровергли, что собирали компромат на избранного президента США.

"Те руководители разведки допустили в данном случае ошибку. А когда люди ошибаются, они должны ИЗВИНЯТЬСЯ", - написал Трамп в своем твиттере.

"СМИ также должны принести извинения", - добавил избранный президент США.

"Уже на протяжении многих лет наша страна глубоко разобщена, зла и недоверчива. Многие говорят, что это никогда не изменится, слишком глубоко укоренилась ненависть. ЭТО ИЗМЕНИТСЯ!!!" - написал Трамп.

Теги: Дональд Трамп, США
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