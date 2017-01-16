Захарова сравнила действия США в Европе с политикой времен холодной войны

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Наращивая группировку вооруженных сил в Европе США Вашингтон фактически инициирует новую гонку вооружений, похожую на ту, что существовала во время холодной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Реализуемые США планы масштабных развертываний вооруженных сил в Европе обладают сильнейшим разрушительным потенциалом для всей архитектуры европейской безопасности, создают новую военно-политическую реальность, вносят существенный дисбаланс в расстановку сил на континенте, грозят долгосрочными деструктивными последствиями на пространстве Евро-Атлантики", - цитирует сайт МИД РФ слова Захаровой, которая ответила на вопрос СМИ в связи с наращиванием группировки вооруженных сил США в Европе.

По ее словам, "фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена холодной войны".

Она констатировала, что предлагаемый американскими СМИ тезис о том, что размещение американских войск в Европе не играет принципиальной роли в военном плане, не соответствует действительности.

"В январе этого года американцы перебросили в Польшу через германский порт в Бремерхафене бронетанковую бригаду - это порядка четырех тысяч военнослужащих и 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе 87 танков, 144 БМП, 18 самоходных артиллерийских установок", - сказала официальный представитель МИД России.

Кроме того, американские военнослужащие и военная техника будут дислоцированы в Норвегии, Латвии, Румынии, Нидерландах и других странах.

"Все свои военные развертывания на территории европейских государств в Пентагоне лукаво называют "ротационными", т.е. непостоянными. Вместе с тем так называемые "непрерывные ротации" сами же планируют таким образом, что находящиеся на дежурстве подразделения не будут покидать мест временного размещения до прибытия их сменщиков. Речь идет о долгосрочном размещении американских сил и средств в Европе, которое едва ли можно назвать исключительно оборонительным", - отметила Захарова.

9 января в Польшу прибыла первая партия танков армии США.