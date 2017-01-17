При пожаре в Приамурье погибли трое взрослых и ребенок

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пожар в жилом доме города Свободный Амурской области в ночь на вторник унес жизни четырех человек, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС России.

"Сообщение о пожаре в частном двухэтажном одноквартирном жилом доме поступило в 2:38 амурского времени (20:38 мск). Незамедлительно на место пожара убыли пожарные подразделения города Свободного, на момент их прибытия из дома шел черный густой дым", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось локализовать пожар уже через 12 минут. После ликвидации возгорания на месте происшествия были обнаружены тела четырех человек.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС России, среди погибших один ребенок.

"Личности погибших устанавливаются. Известно, что женщина 1966 года рождения, возраст еще двух взрослых погибших пока не известен. Мальчику, тело которого обнаружено на месте пожара, около четырех лет", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в областном следственном управлении СКР отмечают, что погибла женщина 1951 года рождения, ее дочь 1988 года рождения и мальчик 2011 года рождения. Не установлен возраст погибшего мужчины.

"В ходе проведенного следователем осмотра места происшествия видимых признаков криминальной смерти установлено не было, жилое помещение было заперто изнутри, предварительная причина смерти погибших - отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по городу Свободный СУ СКР по Амурской области проводится доследственная проверка.

По имеющейся в распоряжении следственных органов информации, возгорание могло произойти в результате перегрузки электросети.