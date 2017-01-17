Арестован предполагаемый виновник ДТП под Саратовом с семью погибшими

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суд города Петровска в Саратовской области арестовал 32-летнего жителя Пензенской области, обвиняемого в совершении ДТП с семью жертвами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР.

"По ходатайству следствия суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сказал представитель следствия.

Ночью 15 января водитель 1984 года рождения ехал из Пензы в сторону Саратова на автомобиле Volvo с полуприцепом. На 550-м км дороги Нижний Новгород - Саратов в районе села Тарумовка он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим во встречном направлении минивэном Toyota. Обе машины съехали в кювет. В результате ДТП водитель и шесть пассажиров Toyota скончались на месте. В числе погибших - пятеро граждан Киргизии.

В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).