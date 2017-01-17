Суд признал законным арест нарушительницы ПДД Багдасарян на 15 суток

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы признал законными 15 суток административного ареста, назначенного участнице "гонок" на "Гелендвагене" Маре Багдасарян за невыход на обязательные работы по решению суда, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление мирового судьи оставить в силе, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - огласил решение судья Дмитрий Неудахин.

Как сообщалось, мировой суд 12 января назначил девушке 15 суток ареста за совершение административного правонарушения по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ - уклонение от отбывания обязательных работ. Представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын тогда пояснил "Интерфаксу", что Багдасарян пропустила два дня обязательных работ, не имея на то законных оснований, хотя была уведомлена о последствиях неисполнения решения суда.

Ранее он сообщил, что 10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в ГБУ "Жилищник" района Сокол. "В ходе исполнения решения суда девушку также планировалось привлечь к уборке дворовых территорий. Однако ею были предоставлены документы о наличии медицинских противопоказаний для выполнения данного вида деятельности", - сказал представитель УФССП.

Неоплаченные штрафы

В ноябре прошлого года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян административный протокол о парковке автомобиля на тротуаре. При проверке по базе данных инспекторы установили, что ранее она неоднократно нарушала правила дорожного движения, но административные штрафы не оплачивала.

Мировой участок 353 Савеловского суда позднее рассмотрел 51 административный протокол, составленный за неуплату Багдасарян штрафов за нарушение ПДД. По итогам рассмотрения ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 139 тыс. рублей.

В настоящее время Савеловская межрайонная прокуратура проводит проверку по представлению мирового суда о пожизненном лишении Багдасарян права управления транспортными средствами по состоянию здоровья, сообщили ранее в надзорном ведомстве столицы.

Гонки на "Гелендвагене"

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Руслан Шамсуаров, ехавших во внедорожнике "Гелендваген", после нарушений ПДД устроили гонки с сотрудниками ДПС на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

После этого Гагаринский суд столицы отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его приятеля Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова арестовал на 15 суток.

17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.