Половина американцев допустила вмешательство России в президентские выборы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Более половины (51%) американцев полагают, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году посредством хакерских атак на серверы Демократической партии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американскими телеканалом NBC и газетой Wall Street Journal.

Обратного мнения придерживаются 36% респондентов, которые считают, что Россия не совершала хакерских атак, чтобы повлиять на результаты выборов.

Согласно результатам опроса, 26% американцев из тех, кто верит во вмешательство России, полагают, что хакерские атаки повлияли на итоги выборов, 63% не уверены в этом.

Кроме того, треть опрошенных придерживается мнения, что избранный президент США Дональд Трамп "имеет слишком дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, которые неприемлемы для президента США".

Еще 24% респондентов считают, что отношения между ними не слишком дружеские.

Согласно данным опроса, почти половина сторонников демократов (47%) полагают, что Хиллари Клинтон победила бы на выборах, если бы не произошли хакерские атаки, тогда как среди приверженцев Республиканской партии лишь 5% верят в победу Клинтон.

Опрос проводился с 12 по 15 января. В нем приняли участие около тысячи человек.