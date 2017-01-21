В Минобрнауки РФ не исключили отмены в будущем "закона Димы Яковлева"

Однако, как отметили в ведомстве, министерство намерено его исполнять, пока не удастся договориться с США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Замминистра образования и науки РФ Вениамин Каганов не исключил, что в будущем "закон Димы Яковлева", запрещающий американцам усыновлять сирот из России, может быть отменен, но, подчеркнул, что пока США не пойдут навстречу России, закон будет исполняться.

"Я думаю, что нет ничего вечного. Тем более, мы заинтересованы (в сотрудничестве с США - ИФ), судьба многих детей, которые раньше передавались, неизвестна. С другими странами мы заключили соглашения, которые обеспечивают контроль и тех, кого передаем, и тех, кого передавали раньше. Мы, конечно, заинтересованы в таком взаимодействии", - сказал он журналистам в субботу.

Вместе с тем, Каганов подчеркнул, что министерство образования и науки России будет исполнять принятый закон, пока ситуация не изменится.

"Ситуации могут быть разные в жизни, поэтому, если будет такая возможность, я думаю, это не раз и навсегда, - отметил замминистра. - Но сейчас закон есть закон, и мы действуем в соответствии с ним".

На днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к диалогу с США по так называемому "закону Димы Яковлева" о запрете усыновления американцами российских детей, который не является самоцелью, и при определенных гарантиях США все можно вернуть "на круги своя".

28 декабря 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон, получивший название "закон Димы Яковлева", который стал ответом на принятый в США "акт Магнитского". Законом, в частности, запрещена передача российских детей на усыновление гражданам США. В связи с этим от имени РФ было прекращено действие соглашения между Россией и США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей, подписанное в Вашингтоне 13 июля 2011 года.

Фактически усыновление американцами российских детей было прекращено с 1 января 2013 года.

"Закон Димы Яковлева" назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

17 января 2017 года Европейский суд по правам человека вынес постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным. Таким образом, суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России, несмотря на то, что они уже начали эту процедуру. В соответствии с вердиктом суда Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тыс. евро. Кроме того, российские власти также должны оплатить судебные издержки в размере 13,6 тыс. евро.