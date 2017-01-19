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Пять больших противолодочных кораблей ВМФ России пройдут ремонт и модернизацию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В рамках плана Главного командования ВМФ по ремонту и модернизации боевых кораблей существующих проектов в период до 2022 года ремонт и модернизацию на судоремонтных предприятиях Севера и Дальнего Востока пройдут пять больших противолодочных кораблей проекта 1155, входящих в состав Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил "Интерфаксу" представитель Департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"На кораблях, согласно технических заданий Главного командования ВМФ, будет проделан большой объем работ по обновлению систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения. Большие противолодочные корабли проекта 1155 сегодня составляют основу противолодочных сил ВМФ России и способны действовать в дальней морской и океанской зонах, как одиночно, так и в составе разнородных группировок, корабельных поисково-ударных групп", - отметил Дыгало.

Он также сообщил, что "в частности, в настоящее время в дальней морской зоне выполняют задачи большие противолодочные корабли проекта 1155 "Североморск" (Северного флота) и "Адмирал Трибуц" (Тихоокеанского флота)".

Выполнение графика и ход проведения ремонтных и модернизационных работ находится на постоянном контроле главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва.

Основные тактико-технические характеристики БПК проекта 1155: водоизмещение - около 7 тысяч тонн; длина - 163 м., ширина - 19 м.; энергетическая установка - газотурбинная мощностью 80 тысяч л.с.; максимальная скорость хода - 29 узлов; экипаж - около 300 человек.

Радиолокационное и гидроакустическое вооружение позволяет уверенно обнаруживать и сопровождать воздушные, надводные и подводные цели на дистанции применения систем ракетного, артиллерийского, зенитного и противолодочного оружия: 100-мм артиллерийских установок АК-100, 30-мм зенитно-артиллерийских комплексов АК-630М, зенитно-ракетных комплексов "Кинжал", универсальных противолодочных ракетных комплексов УРК-5 "Раструб-Б", реактивных бомбомётов РБУ-6000, торпедного и минного оружия.

В авиационную группу корабля входит два вертолета Ка-27, которые транспортируются в ангарах, сообщил Дыгало.

Теги: ВМФ России, ТОФ
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