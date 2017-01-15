Россия сохранит С-300 и "Бастионы" в Тартусе для обороны пункта ВМФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сокращение российской группировки в Сирии не затронет зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы "Бастион", они будут прикрывать пункт базирования ВМФ РФ в Тартусе, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Прикрытие с воздуха и моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и дальше будет обеспечиваться зенитно-ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами "Бастион" с крылатыми ракетами", - сказал он.

В октябре прошлого года в российском военном ведомстве сообщали, что системы С-300 (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") были направлены в САР для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ РФ.

По некоторым данным, Тартус прикрывает батарея системы С-300В4. Это новейшая система ПВО, которая обеспечит защиту от ракет и атак авиации на большой дальности.

30 декабря 2016 года в Сирии начал действовать новый режим перемирия. Российское военное руководство объявило о сокращении группировки ВС РФ в Сирии.

Средиземное море покидает российская корабельная авианосная ударная группа.

На территорию России, по официальным данным Минобороны, перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24, запланирован вывод других летательных аппаратов.