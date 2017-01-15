В модернизированный пункт ВМФ РФ в Тартусе смогут заходить крейсеры

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На фоне сокращения группировки в Сирии российские военные планируют модернизировать пункт ВМФ РФ в Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
"Это позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе кораблей различных классов: от тральщика до крейсера", - сказал он.
По его словам, специалисты ВМФ РФ ведут подготовку к работам по углублению и расширению фарватера в порту Тартус. "В дальнейшем на территории, находящейся в пользовании ВМФ России, будут построены два новых пирса, предназначенных для швартовки кораблей водоизмещением свыше 10 тыс. тонн, а также комплекс жилых и административных зданий", - отметил собеседник агентства.
Как сообщил источник, в настоящее время в Тартусе корабли первого ранга остаются на внешнем рейде, а их обслуживание и заправка производится с привлечением судов вспомогательного флота.
Ранее стало известно о решении создать в Тартусе постоянную базу ВМФ России.
30 декабря 2016 года в Сирии начал действовать новый режим перемирия.
Российское военное руководство объявило о сокращении группировки ВС РФ в Сирии. Средиземное море покидает российская корабельная авианосная ударная группа.
На территорию России, по официальным данным Минобороны, перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24, запланирован вывод других летательных аппаратов.