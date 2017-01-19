Минюст пообещал обращаться в КС по решениям ЕСПЧ в исключительных случаях

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минюст РФ выражает удовлетворение решением Конституционного суда (КС) РФ по "делу ЮКОСа", однако ведомство будет обращаться в КС по вопросу об исполнимости решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в исключительных случаях, заявил замглавы Минюста РФ Георгий Матюшкин, являющийся также полпредом России в Евросуде.

"Мы удовлетворены решением КС, однако я считаю, что это исключительный механизм, Минюст при большом количестве решений ЕСПЧ прибегал к нему всего два раза", - заявил Матюшкин "Интерфаксу" в четверг. "Это происходило в тех случаях, когда правовые позиции ЕСПЧ вступали в прямое противоречие с положениями основного закона РФ", - добавил полпред РФ в Евросуде.

Отвечая на вопрос, не создаст ли отказ выполнять вердикт ЕСПЧ проблем для российского бизнеса за рубежом, в том числе при рассмотрении исков в международных судах, Матюшкин сказал: "Эти вопросы никак не взаимосвязаны". "КС вынес решение по конкретному делу, в отношении конкретной компании. Юрисдикция ЕСПЧ не связана с юрисдикциями других иностранных судов. Это специализированный международный суд, который не имеет отношения к национальным юрисдикциям", - подчеркнул Матюшкин.

Он отметил также, что Конвенция по правам человека не предусматривает никаких санкций со стороны ЕСПЧ в отношении РФ в связи с решением о неисполнимости его вердикта.

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