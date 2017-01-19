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В КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧ

По словам председателя суда, "сегодня двойное крещение в каком-то смысле"

В КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧ
Фото: Интерпресс/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Решение Конституционного суда России по делу ЮКОСа стало первым в истории, когда российский суд полностью не согласился с постановлением Европейского суда по правам человека, сказал председатель КС РФ Валерий Зорькин журналистам в четверг.

"Хочу подчеркнуть, что это первое решение в истории Конституционного суда, когда Конституционный суд не согласился с решением ЕСПЧ. Сегодня двойное крещение в каком-то смысле", - сказал Зорькин.

Вместе с тем он отметил, что КС РФ сохраняет "самые доброжелательные" отношения со Страсбургским судом и европейской правовой системой. Зорькин напомнил, что предыдущие случаи, когда КС РФ был вынужден рассматривать возможность неисполнения Россией постановлений ЕСПЧ, признавались частично нереализуемыми.

В решении по делу ЮКОСа, добавил Зорькин, постановление ЕСПЧ признано противоречащим Конституции. "Платить Россия не будет после такого постановления. Это означало бы не только нарушение постановления КС, но и нарушение Конституции", - заявил он

Глава суда также обратил внимание на то, что Россия вправе по доброй воле компенсировать ущерб акционерам из вновь выявляемого имущества компании.

Ранее в четверг Конституционный суд РФ пришел к выводу, что постановление Страсбургского суда о выплате экс-акционерам НК "ЮКОС" компенсации в размере 1,8 млрд евро не подлежит исполнению.

31 июля 2014 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в 1,86 млрд евро. Кроме того, суд обязал Россию выплатить им 300 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. Позже ЕСПЧ объявил об отклонении ходатайства российских властей о пересмотре принятых в июле постановлений.

Теги: КС РФ, ЕСПЧ, ЮКОС, Валерий Зорькин
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