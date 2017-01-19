Арестован предполагаемый организатор ячейки "Хизб-ут Тахрир" в Петербурге

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Санкт-Петербурга в четверг заключил под стражу одного из предполагаемых организаторов местной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Горсуда.

"Кировский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Фарходу Нурматову. Он арестован до 17 марта", - сказал собеседник.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, сотрудники регионального УФСБ и Центра "Э" полиции Петербурга задержали в среду гражданина Таджикистана Нурматова. Он обвиняется в организации местной ячейки запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее Нурматов проходил по делу о деятельности террористической ячейки как свидетель, но позже стал подозреваемым по части 2 статьи 205.5 УК РФ.

Ранее в Петербурге по уголовным делам, связанным с организацией и участием в запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир", в разное время были задержаны 15 человек. Девять из них уже осуждены.

"Хизб ут-Тахрир аль Ислами" была создана в Палестине в 1953 году. Ее сторонники призывают к смещению правительств республик Центральной Азии и построению на их территории единого государства - Исламского Халифата. Россия и остальные страны СНГ относят эту организацию к террористическим, в отличие от США и стран Западной Европы, где "Хизб ут-Тахрир" осуществляет свою деятельность беспрепятственно.

Члены "Хизб ут-Тахрир" принимали самое активное участие в провокациях против мусульман, в том числе путем их вовлечения в попытки государственных переворотов в Сирии, Египте, Узбекистане, Киргизии и других странах.

В России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года признана террористической и запрещенной на территории страны.