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Хабаровским живодеркам предъявили окончательные обвинения

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Двум жительницам Хабаровска, которые стали фигурантками уголовного дела о жестоких расправах над животными, и их 18-летнему подельнику предъявлено обвинение в окончательном виде, сообщил в четверг Следственный комитет.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются жестоком обращении с животными, разбое, публичном выражении неуважения к обществу и оскорблении чувств верующих, а также возбуждение ненависти. Отмечается, что обвиняемые уже приступили к ознакомлению с материалами дела.

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По версии следствия, две несовершеннолетние обвиняемые подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали.

В ходе расследования, оперативники вышли еще на ряд преступлений, совершенных девушками как по отдельности, так и совместно с их знакомым. В частности, одна из обвиняемых неоднократно размещала на странице соцсети "ВКонтакте" изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, в период с марта по октябрь 2016 года она совместно с другим несовершеннолетним парнем изготовила и разместила в Интернете видеозапись с унижениями мужчины из асоциальной группы. А 28 июля 2016 года обвиняемые девушки совершили разбойное нападение на жителя Хабаровска.

Следователи указывают на то, что преступления были расследованы в кратчайшие сроки. Менее чем за три месяца было проведено более 400 следственных и процессуальных действий, в том числе в других регионах страны, допрошено более 150 человек, проведено около 40 различных судебных экспертиз.

Все трое обвиняемых находятся под арестом.

Теги: Хабаровск, Следственный комитет
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