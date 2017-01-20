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Пострадавшую при обрушении конного клуба девочку прооперировали в Новосибирске

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Хирурги НИИ травматологии и ортопедии им.Цивьяна (НИИТО) в Новосибирске прооперировали одну из девочек, пострадавших накануне при обрушении манежа конного клуба "Аллюр" в Бердске, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в областном Минздраве.

"Накануне девочку с травмой позвоночника перевезли в НИИТО, ее уже прооперировали", - сказал собеседник агентства.

Еще одну пострадавшую забрали домой родители, поскольку ее травмы не были тяжелыми, пострадавшая женщина отказалась от госпитализации, уточнил представитель Минздрава.

Накануне вечером в конном клубе в Бердске в Новосибирской области обрушилась кровля. В результате погибло два человека: 45-летний тренер и 15-летняя воспитанница. Пострадали двое несовершеннолетних 2000 года рождения и 41-летняя женщина.

По факту обрушения завели уголовное дело. Следствие считает, что крыша самовольной постройки не выдержала вес скопившегося на ней снега. Задержан директор конного клуба, мера пресечения ему еще не избрана.

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий выразил соболезнования родным и близким погибших и распорядился оказать им всю необходимую помощь. Он также поручил своему заместителю провести в пятницу экстеренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Теги: Бердск, Новосибирская область
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