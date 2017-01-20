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Покончивший с собой омский судья стал обвиняемым в убийстве бизнесмена

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Квалификационная коллегия Омского областного суда удовлетворила ходатайство следственных органов о привлечении федерального судьи Сергея Москаленко, покончившего с собой неделю назад, в качестве обвиняемого по делу об убийстве бизнесмена Виктора Берга.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда, Москаленко будет привлечен по статьям УК "Незаконное ношение и хранение, а также перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов" и "Умышленное причинение смерти другому человеку с целью скрыть другое преступление".

Следователь по особо важным делам СУ СКР по Омской области Павел Василенко уточнил, что после вступления в законную силу решения коллегии расследование будет продолжаться в общем порядке.

Дело о покушении на Москаленко закрыто в связи с отсутствием состава события.

Убийство и самоубийство

Тело судьи Куйбышевского районного суда Омска Сергея Москаленко было обнаружено утром 14 января в городском парке. По данным регионального управления СКР, днем раньше Москаленко получил уведомление о том, что 17 января на квалификационной коллегии судей будет рассматриваться ходатайство следственных органов о даче согласия на его арест.

Ранее стало известно, что в отношении Москаленко было возбуждено дело по статье УК "Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, с 2010 по 2015 год он рассматривал уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001" Виктора Берга, обвиняемого в хищении денежных средств дольщиков на сумму более 100 млн рублей, невыплате заработной платы работникам предприятия и других преступлениях. Согласно данным СКР, судья лично получил от подсудимого взятку в сумме более 8 млн рублей за возврат уголовного дела прокурору и вынесение в дальнейшем оправдательного приговора.

В октябре 2015 года в Омске было обнаружено тело Берга с признаками насильственной смерти, уголовное дело в отношении него судья Москаленко прекратил в связи со смертью подсудимого.

Теги: Омск, СКР
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