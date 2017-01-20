Песков усомнился в намерении Путина смотреть инаугурацию Трампа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что глава государства будет наблюдать церемонию инаугурации нового президента США Дональда Трампа в прямом эфире.

"Я не думаю, что он планирует ее смотреть в прямом эфире, все-таки это достаточно продолжительное мероприятие, но, безусловно, в новостном формате в ряду других новостей, может быть, в качестве главной новости сегодняшнего дня, мировой он ознакомится", - сказал Песков в ходе общения с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января.