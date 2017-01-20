В Совфеде посоветовали другим странам обратить внимание на пример Тартуса

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия не ведет переговоров о создании новых военных баз РФ за рубежом, но соглашение с Сирией по пункту ВМФ РФ в Тартусе может стать отправной точкой для военно-морского сотрудничества с другими странами, заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Сегодня таких переговоров мы не ведем на государственном уровне. На уровне поездок делегаций во время переговоров мы вспоминаем, будучи на Кубе или во Вьетнаме, о том, как это функционировало. Но сегодня таких переговоров с другими странами мы не ведем", - сказал Озеров "Интерфаксу" в пятницу.

"Но, возможно, наш пункт материально-технического обеспечения в Тартусе послужит хорошим примером для других государств, когда они увидят, что это не направлено против третьих стран, а способствует укреплению сотрудничества в военно-морской сфере между государствами, и, может быть, этому последуют и другие", - отметил он.

Таким образом, по его словам, не исключено, что соглашения, подобные тартусскому, в будущем могут быть обсуждены и с другими странами.

"Океан очень большой, и с учетом повышения активности дальних морских походов и морской деятельности наших кораблей Военно-морского флота в последние годы мы, конечно, нуждаемся в таких пунктах", - подчеркнул Озеров.

В пятницу 20 января было объявлено, что Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в сирийском Тартусе. Оно будет действовать в течение 49 лет.