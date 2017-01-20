Оборону пункта ВМФ РФ в Тартусе обеспечат С-300 и береговые ракетные комплексы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Зенитные ракетные системы С-300 и береговые ракетные комплексы "Бастион" обеспечат оборону пункта ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

В пятницу на официальном портале правовой информации опубликовано соглашение между РФ и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус и захода российских военных кораблей.

Информированный источник сообщил ранее "Интерфаксу", что сокращение российской группировки в Сирии не затронет зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы "Бастион", они будут прикрывать пункт базирования ВМФ РФ в Тартусе.

"Прикрытие с воздуха и моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и дальше будет обеспечиваться зенитно-ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами "Бастион" с крылатыми ракетами", - сказал источник.

По некоторым данным, Тартус прикрывает батарея системы С-300В4. Это новейшая система ПВО, которая обеспечит защиту от ракет и атак авиации на большой дальности.

По словам источника, на фоне сокращения группировки в Сирии российские военные планируют модернизировать пункт ВМФ РФ в Тартусе до уровня, который позволит заходить туда крейсерам.

"Это позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе кораблей различных классов: от тральщика до крейсера", - сказал источник. По его словам, специалисты ВМФ РФ ведут подготовку к работам по углублению и расширению фарватера в порту Тартус.

"В дальнейшем на территории, находящейся в пользовании ВМФ России, будут построены два новых пирса, предназначенных для швартовки кораблей водоизмещением свыше 10 тыс. тонн, а также комплекс жилых и административных зданий", - сказал источник.

По его словам, в настоящее время в Тартусе корабли первого ранга остаются на внешнем рейде, а их обслуживание и заправка производится с привлечением судов вспомогательного флота.