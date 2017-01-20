Главные новости
В миреSamsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7СпортШипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в ИталииЭкономикаПесков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке
В мире

Москва и Дамаск подписали соглашение о пункте ВМФ РФ в Тартусе сроком на 49 лет

Есть обновление от 17:48

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в сирийском Тартусе. Оно будет действовать в течение 49 лет.

Как говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации, впоследствии соглашение может продлеваться. "Настоящее соглашение действует в течение 49 лет", - говорится в документе.

В нем отмечается, что оно может быть продлено на 25 лет в случае обоюдной готовности к продлению.

В миреРоссия сохранит С-300 и "Бастионы" в Тартусе для обороны пункта ВМФЧитать подробнее

Согласно документу, Россия может разместить в пункте ВМФ РФ в сирийском порту Тартус максимально 11 военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Движимое и недвижимое имущество пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе объявлено неприкосновенным. Представители органов власти Сирии не имеют права вступать в места дислокации ПМТО без согласия командира ПМТО.

ПМТО пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции САР. Его движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.

Соглашением предусмотрено, что "архив ПМТО, официальная корреспонденция и все документы ПМТО неприкосновенны, где бы они не находились".

В соглашении подчеркивается, что "личному составу ПМТО, включая его командира, членам семей личного состава ПМТО, а также членам экипажей предоставляются иммунитеты и привилегии". Им гарантируется неприкосновенность личности. Они не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме компетентными органами САР. Подчеркивается, что "личному составу ПМТО, членам их семей, а также членам экипажей гарантируется неприкосновенность жилища, бумаг, имущества и корреспонденции.

"Указанные лица имеют иммунитет от уголовной юрисдикции САР. Они пользуются также иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции, кроме вещественных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся на территории САР, исков, касающихся наследования, в отношении которых указанные лица выступают в качестве исполнителя завещания, попечителя над наследным имуществом, наследника или отказополучателя как частные лица, а не от имени РФ", - отмечается в соглашении.

Отмечается также, что "личный состав ПМТО, члены семей, а также члены экипажей не обязаны давать показания в качестве свидетелей компетентным органам Сирийской Стороны".

В настоящее время в Тартусе находится единственный за пределами бывшего СССР российский пункт технического обеспечения ВМФ.

Теги: Сирия, Тартус
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Samsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7Samsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7
По данным источников The Wall Street Journal, смартфоны перегревались из-за неправильного размера батарейПодробнее
ФБР обвинило программиста из РФ в разработке вредоносного программного обеспеченияФБР обвинило программиста из РФ в разработке вредоносного программного обеспечения
С его помощью, по данным спецслужбы, россиянин смог украсть $5 млн у частных лиц и финансовых организацийПодробнее
Германия и Италия не обсуждали приглашение России на саммит G7Германия и Италия не обсуждали приглашение России на саммит G7
Итальянские СМИ ранее сообщали, что Рим рассматривает возможность пригласить РФ на саммит в ТаорминеПодробнее
Итальянские спасатели нашли шестерых выживших в накрытом лавиной отелеИтальянские спасатели нашли шестерых выживших в накрытом лавиной отеле
Спасатели имеют возможность переговариваться с ними; для эвакуации потерпевших вылетели вертолетыПодробнее
Асад возложил на США часть ответственности за взятие боевиками ПальмирыАсад возложил на США часть ответственности за взятие боевиками Пальмиры
По словам сирийского лидера, "Исламское государство" зарождалось и развивалось под присмотром ВашингтонаПодробнее
В США завершаются приготовления к приходу 45-го президента страныВ США завершаются приготовления к приходу 45-го президента страны
В то время как Дональд Трамп благодарит своих сторонников за поддержку, в Белом доме меняется команда и семейные фотографииПодробнее
Численность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человекЧисленность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человек
Специалистов беспокоит, что к 2020 году более 4 млн китайских мужчин не смогут найти себе спутниц жизниПодробнее
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в МельбурнеАвтомобиль въехал в толпу пешеходов в Мельбурне
Три человека погибли, ранено не меньше 20 человек; водитель задержанПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреSamsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7СпортШипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в ИталииЭкономикаПесков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в ЛипецкеМоскваПрокуратура попросила лишить Мару Багдасарян водительских прав пожизненно
Героем нового фильма ARD стал российский бегун Дмитриев
Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону
Телеканал ARD 22 января покажет новый фильм о допинге
Москва и Дамаск подписали соглашение о пункте ВМФ РФ в Тартусе сроком на 49 лет
Samsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7
Миллер оценил долю "Газпрома" на европейском рынке в 34%
ФБР обвинило программиста из РФ в разработке вредоносного программного обеспечения
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи