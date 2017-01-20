Москва и Дамаск подписали соглашение о пункте ВМФ РФ в Тартусе сроком на 49 лет

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в сирийском Тартусе. Оно будет действовать в течение 49 лет.

Как говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации, впоследствии соглашение может продлеваться. "Настоящее соглашение действует в течение 49 лет", - говорится в документе.

В нем отмечается, что оно может быть продлено на 25 лет в случае обоюдной готовности к продлению.

Согласно документу, Россия может разместить в пункте ВМФ РФ в сирийском порту Тартус максимально 11 военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Движимое и недвижимое имущество пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе объявлено неприкосновенным. Представители органов власти Сирии не имеют права вступать в места дислокации ПМТО без согласия командира ПМТО.

ПМТО пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции САР. Его движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.

Соглашением предусмотрено, что "архив ПМТО, официальная корреспонденция и все документы ПМТО неприкосновенны, где бы они не находились".

В соглашении подчеркивается, что "личному составу ПМТО, включая его командира, членам семей личного состава ПМТО, а также членам экипажей предоставляются иммунитеты и привилегии". Им гарантируется неприкосновенность личности. Они не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме компетентными органами САР. Подчеркивается, что "личному составу ПМТО, членам их семей, а также членам экипажей гарантируется неприкосновенность жилища, бумаг, имущества и корреспонденции.

"Указанные лица имеют иммунитет от уголовной юрисдикции САР. Они пользуются также иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции, кроме вещественных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся на территории САР, исков, касающихся наследования, в отношении которых указанные лица выступают в качестве исполнителя завещания, попечителя над наследным имуществом, наследника или отказополучателя как частные лица, а не от имени РФ", - отмечается в соглашении.

Отмечается также, что "личный состав ПМТО, члены семей, а также члены экипажей не обязаны давать показания в качестве свидетелей компетентным органам Сирийской Стороны".

В настоящее время в Тартусе находится единственный за пределами бывшего СССР российский пункт технического обеспечения ВМФ.