Активисты подали иск по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Инициативная группа граждан в пятницу направила в Василеостровский районный суд Петербурга иск к комитету имущественных отношений (КИО) Смольного, касающийся законности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом написал депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в своем фейсбуке в пятницу.

"В Василеостровский суд направлено коллективное административное исковое заявление о незаконности распоряжения КИО от 30.12.2016 "Об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А" с приложением, и действий КИО по изданию этого распоряжения", - уточнил депутат.

Заявители полагают, что распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ незаконно и нарушает ряд законодательных норм, в том числе право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.

Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.