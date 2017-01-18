Союз ученых Петербурга выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский союз ученых выступил против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви , заявление опубликовано на сайте организации.

"Построенный в середине XIX в. на средства государственной казны, Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно церкви. Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его "визитной карточкой", должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором - "двойного назначения", - говорится в тексте заявления союза ученых.

По мнению ученых, сложившаяся практика проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих.

В Союзе ученых считают, что передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ нанесет ущерб научной деятельности музея, а также нарушит права жителей Петербурга.

"Твердо убеждены, что передача РПЦ памятника истории, культуры и архитектуры Исаакиевского собора недопустима и должна быть остановлена", - отмечается в заявлении.

Ранее против передачи собора выступил Санкт-Петербургский Союз музеев.

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, сохранив его музейную функцию. Между тем в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения.

Церковь не первый год добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника РПЦ были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.